“NATO do Médio Oriente”? Projeto para controlar Irão ainda sem contornos definidos

O projeto de uma aliança militar anti-Irão, semelhante à NATO, deve constituir aspeto central da visita do Presidente norte-americano à Arábia Saudita, na sexta-feira e após uma passagem por Israel, país entusiasta deste projeto. A confirmação surgiu logo no início do périplo de Biden na tarde de quarta-feira em território israelita, com o primeiro-ministro interino Yair Lapid a considerar de imediato que os EUA e Israel devem restaurar "uma forte coligação mundial" contra o Irão. Previamente, o `site` iraniano Iran Emrooz (Irão Hoje, em persa) recordava que após a sua deslocação aos Emirados Árabes Unidos (EAU) em 23 de junho, o rei Abdullah II da Jordânia declarou em entrevista ao `media` norte-americano CNBC que o seu país vai apoiar a formação de uma aliança militar, com características semelhantes às da NATO, entre os países aliados do Médio Oriente. O líder jordano afirmou que seria "um dos primeiros a apoiar o lançamento de uma NATO no Médio Oriente" e sublinhou a necessidade de a aliança se dotar de uma "missão muito, muito clara", para evitar "confusões".

A eventualidade desta nova aliança, uma "NATO árabe" como já foi designada, reveste-se de maior significado pela eventualidade de incluir Israel, numa comprovação da reaproximação entre o Estado judaico e diversos vizinhos árabes. No final de junho, o ministro da Defesa israelita Benny Gantz anunciou que Israel se juntou à Middle East Air Defense Aliance (MEAD), uma rede patrocinada pelos Estados Unidos, mas sem especificar o envolvimento de países árabes. Gantz também esclareceu que Telavive e Washington estão a promover uma "Aliança no Médio Oriente de Defesa Antiaérea". Em março, enviados norte-americanos organizaram em Charm el-Cheikh (Egito) um encontro secreto para abordar a cooperação na área da defesa, com representantes do alto comando militar do país anfitrião e de Israel, Arábia Saudita, Qatar, Jordânia, EAU e Bahrein. O projeto de uma "NATO árabe" poderá ser justificado por diversos fatores, em particular o facto de os Estados Unidos, considerados um decisivo "garante de segurança", estarem a retirar-se progressivamente da região desde há alguns anos. "Os árabes estão conscientes que as suas anteriores apostas com as potências ocidentais, em particular os EUA, não foram bem-sucedidas", considerou em recentes declarações à Deutsche Welle (DW) Ahmed el-Sayed Ahmed, analista do Centro de Estudos Políticos e Estratégicos do Cairo. "Agora, existe uma diferente abordagem aos problemas regionais para garantir estabilidade e melhorar a economia, sobretudo após a pandemia do covid-19 e devido à instabilidade provocada pela guerra na Ucrânia. Esta atitude pode ser descrita como o desejo de não ter problemas na região", adiantou.

Os analistas que acompanham a região afirmam que uma "aliança defensiva" incluiria certamente os Estados que normalizaram as relações com Israel. Neste sentido, o objetivo também pode consistir na integração do Estado judaico numa aliança militar do Médio Oriente com alguns Estados autocráticos árabes, e tendo sempre como objetivo conter o Irão e aliados. Um projeto que daria continuidade ao reforço dos laços entre israelitas e vizinhos árabes, iniciados com os designados Acordos de Abraão de 2020 -- que englobam os EAU, Bahrein, Sudão e Marrocos -- e a consequente "normalização" de relações, mas sem excluir o Egito e a Jordânia, com quem Israel já mantém laços diplomáticos, respetivamente desde 1979 e 1994. Arábia Saudita, Omã, Qatar e Kuwait também poderão desempenhar uma função nesta aliança em vias de ser delineada, e que contaria certamente com o envolvimento dos Estados Unidos. A presença de representantes da Arábia Saudita e do Qatar na reunião secreta de Charm el-Cheikh poderá significar que estes dois países estão a um passo da assinatura de um acordo de paz com os israelitas. No entanto, diversos observadores coincidem em considerar que ainda está longe a formação de uma nova coligação ao estilo da aliança militar ocidental, apesar de admitirem o reforço da cooperação regional, um dos objetivos na agenda do Presidente do EUA Joe Biden quando chegar à cidade saudita de Jeddah, onde decorre um encontro regional de líderes árabes. A persistência de demasiadas diferenças entre os aliados potenciais deverá comprometer no imediato a formação de uma nova coligação. A nova aliança decerto que se limitará à criação de um sistema coletivo de defesa antiaérea, ao deslocamento de radares e à elaboração de um sistema de alerta na região do Golfo Pérsico. Mas excluindo para já forças terrestres, navais ou aéreas.