Kevin Spacey declara-se inocente face a acusações de agressão sexual

O ator Kevin Spacey declarou-se, esta quinta-feira, inocente dos crimes de agressão sexual ocorridos há quase duas décadas de que está acusado, e que serão julgados a 6 de junho do próximo ano.

Vencedor de um Óscar de Melhor Actor e de um Óscar de Melhor Actor Secundário, Spacey é acusado de cinco crimes que terão ocorrido no Reino Unido entre março de 2005 e abril de 2013, altura em que ele foi diretor artístico no teatro Old Vic, em Londres. Enfrenta quatro acusações de agressão sexual, e uma acusação de atividade sexual com penetração não consentida.

O ator de 62 anos foi acusado na sequência de uma investigação iniciada pela polícia inglesa em 2017.

Quatro dos crimes terão ocorrido na capital do país e um em Gloucester. As vítimas são um homem, que hoje terá 40 anos, e dois homens que rondarão os 30 anos de idade.

Presente esta manhã ao tribunal central criminal de Old Bailey, em Londres, Kevin Spacey respondeu com voz clara e audível “inocente” a cada uma das acusações com que foi confrontado.

De óculos e fato azul-claro, permaneceu impassível no banco dos réus durante a audiência de 20 minutos.

“Obrigado, meu Deus”, disse ao juiz no final da audiência. O tribunal não determinou quaisquer medidas de coação.

Se for condenado por agressão sexual, o ator de Beleza Americana pode ter de cumprir uma pena de seis meses de prisão ou ficar sujeito ao pagamento de uma multa sem limite pecuniário.