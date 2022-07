Há oito candidatos à liderança conservadora. Começa a corrida para substituir Boris Johnson

Os legisladores do Partido Conservador britânico começam esta quarta-feira a votar em quem querem ver à frente do partido e do Governo britânico, um semana depois de Boris Johnson ter renunciado aos dois cargos mediante mais um escândalo que levou dezenas de elementos do executivo a apresentarem demissão.

Três dos 11 candidatos ao cargo acabaram por desistir da corrida na terça-feira, depois de não terem reunido os apoios necessários dos colegas do partido para avançarem. Ainda assim, antevê-se uma corrida renhida e muito fraturada.

O favorito segundo as casas de apostas é o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, um dos vários que se demitiu do Governo de Boris Johnson, seguido daquele que o sucedeu no cargo, Nadhim Zahawi, e da ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss.

Entre as figuras menos conhecidas contam-se o ex-ministro para a Igualdade, Kemi Badenoch, e a secretária de Estado do Comércio, Penny Mordaunt, com notáveis apoios dos militantes do Partido Conservador, que terão a palavra final.

Esta quarta-feira, os oito candidatos terão, cada um, de assegurar pelo menos 30 votos de entre os 358 membros conservadores do Parlamento britânico para passarem à próxima ronda de votações. A cada ronda, o candidato com menos apoios sai da corrida.

Com as férias de verão à porta, espera-se que o sucessor de Boris seja anunciado a 5 de setembro.