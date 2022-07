Espanha em alerta devido a temperaturas máximas acima dos 45 graus

Quase toda Espanha esteve esta quarta-feira em alerta devido à onda de calor, com temperaturas máximas superiores a 45 graus, com as autoridades a esperarem que esta quinta-feira seja o dia mais quente.

Esta vaga de calor, que começou no passado fim de semana e deverá prolongar-se até pelo menos ao próximo domingo, está a traduzir-se em temperaturas sufocantes em toda a Espanha, nomeadamente nas regiões da Andaluzia, Estremadura e Galiza, em alerta vermelho, segundo indicou a Agência Meteorológica espanhola (Aemet).

Excetuando o arquipélago as Canárias todas as outras regiões espanholas foram colocadas em alerta.

Durante o dia desta quarta-feira foi registado um “pico” de 45,6 graus às 17h30 (menos uma hora em Portugal) em Almonte, na Andaluzia, no sul do país, enquanto várias cidades como Sevilha, Córdova ou Badajoz registaram valores acima dos 44 graus.

Devido a esta onda de calor e à falta de chuva que se tem registado na Península Ibérica desde o início do ano, existe um risco “extremo” de incêndio em toda a Espanha, de acordo com os serviços de prevenção e extinção de incêndios.

Pelo menos 3.500 hectares já arderam numa região montanhosa da Estremadura e de Castela e Leão, tendo o incêndio sido, entretanto, dominado pelo bombeiros após uma noite de combate às chamas.

A noroeste de Madrid cerca de 500 pessoas tiveram de ser temporariamente retiradas das suas casas devido a um outro incêndio, que se encontra também já controlado, segundo os serviços e emergência regionais.

Entre 1 de janeiro e 3 de julho arderam em Espanha 70.354 hectares de floresta, quase o dobro (+87%) do que a média dos últimos 10 anos.