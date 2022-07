Annita declara apoio a Lula e disponibiliza-se a ajudar campanha na internet

A cantora brasileira Annita anunciou esta segunda-feira o apoio a Lula da Silva às eleições presidenciais de outubro e disponibilizou-se a ajudar a campanha na internet.

“Não sou petista [Partido dos Trabalhadores] e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda para fazer ele bombar aqui na Internet, tik tok, Twitter, instagram é só me pedir que estando ao meu alcance e não sendo contra lei eleitoral eu farei”, escreveu rainha da pop brasileira na sua conta no Twitter.

A cantora com mais de 62 milhões de seguidores só no Instagram, disse que o anúncio aconteceu na sequência do homicídio cometido no domingo por um apoiante do Governo, que matou um membro do Partido dos Trabalhadores (PT), num crime que terá tido motivação política.