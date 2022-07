População da UE baixa para 446,8 milhões devido à pandemia de Covid-19

O número total da população da União Europeia (UE) voltou a baixar este ano, para 446,8 milhões de pessoas, anunciou o serviço estatístico comunitário, o Eurostat, atribuindo a redução à pandemia.

Numa publicação a propósito do Dia Mundial da População, que hoje se assinala, o Eurostat divulga que, "após um primeiro declínio no crescimento da população em 2020 devido ao impacto da pandemia de Covid-19, a população da UE diminuiu novamente em 2021, de 447 milhões a 1 de janeiro de 2021 para 446,8 a 1 de janeiro de 2022".

De acordo com o serviço estatístico europeu, verificou-se também, pelo segundo ano consecutivo, uma situação de mudança natural negativa, com mais mortes do que nascimentos, "muito provavelmente devido ao impacto da pandemia".

Assim, a primeira estimativa sobre este ano indica que se registaram, na UE, mais 531.000 mortes em 2020 do que em 2019, a comparar com 113.000 mais mortes em 2021 do que em 2020.

A população da UE cresceu de 354,5 milhões em 1960 para 446,8 milhões em 1 de janeiro de 2022, um aumento de 92,3 milhões de pessoas, mas este crescimento tem vindo a diminuir gradualmente nas últimas décadas.

De acordo com o Eurostat, a população da UE aumentou, em média, em cerca de 700 mil pessoas por ano durante o período de 2005 a 2022, em comparação com um aumento médio de cerca de três milhões de pessoas por ano durante a década de 1960.

Por país, a população de cada Estado-membro da UE variava, no início deste ano, entre cinco milhões em Malta e 83,2 milhões na Alemanha.

A Alemanha, França e Itália, em conjunto, representavam, a 1 de janeiro de 2022, quase metade (47%) da população total da UE.

Portugal ficava a meio da tabela, sendo o 12.º país com mais população entre os 27 Estados-membros.