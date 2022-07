"O que aconteceu no Brasil em 2018 foi uma ação política para me impedir de ser Presidente"

"Se ele vencer as eleições presidenciais em outubro, será o regresso político da década -- senão do século."

Assim arranca a entrevista que o "Financial Times" publica esta segunda-feira com Luiz Inácio "Lula" da Silva, o antigo Presidente do Brasil que, depois de ter abandonado o poder em 2010 com uma taxa de aprovação superior a 80%, e de, anos depois, ter passado mais de um ano na prisão por corrupção, parece ser agora o favorito dos brasileiros para voltar ao Palácio do Planalto.

"Estou muito triste porque, 12 anos depois de ter deixado a presidência, deparo-me com um Brasil mais pobre", lamenta o antigo governante, que anunciou a recandidatura à presidência, em maio deste ano, para acabar com a "gestão irresponsável e criminosa" do país ao leme de Bolsonaro. "Deparo-me com mais desemprego, mais pessoas a passarem fome e o Brasil com um Governo com fraca credibilidade dentro de portas e lá fora."

A três meses da primeira volta das presidenciais, marcada para 2 de outubro, não poupa críticas a Jair Bolsonaro, que se tornou Presidente em 2018 enquanto Lula passava 580 dias numa prisão federal sob acusações de corrupção, no âmbito da operação Lava Jato, que teve sobretudo na mira o seu Partido dos Trabalhadores (PT).

"Se houve corrupção, foi investigada e as pessoas pagaram o preço por terem cometido erros", destaca Lula quatro anos depois, antes de acusar: "O que aconteceu no Brasil em 2018 foi uma ação política para destruir a imagem de muitas pessoas e me impedir de ser Presidente."