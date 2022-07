José Eduardo dos Santos. Autópsia afasta tese de envenenamento

A autópsia ao corpo de José Eduardo dos Santos afasta a tese de envenenamento, avança a RTP.

O resultado preliminar da autópsia contraria, assim, as suspeitas levantadas pela família do ex-Presidente de Angola.

Só nos próximos dias deverá ser conhecido o resultado final da autópsia e, se o resultado for confirmado, as autoridades angolanas darão início à preparação do funeral de Estado, apesar da oposição da família de José Eduardo dos Santos.

A autópsia ao corpo do ex-líder angolano foi requerida por uma das filhas, Tchizé dos Santos, que, nos últimos dias, tem, publicamente, levantado suspeitas em torno das circunstâncias que levaram à morte do pai.

O exame foi feito em Barcelona, onde o ex-líder angolano morreu, e depois da autorização judicial recebida na sexta-feira.

O avião do Governo angolano está em Barcelona e as autoridades espanholas estão a acompanhar todas as questões processuais e diplomáticas.

José Eduardo dos Santos morreu na passada sexta-feira, aos 79 anos, numa clínica em Barcelona, Espanha, após várias semanas de internamento.