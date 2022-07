Já há dez candidatos para substituir Boris Johnson

A “corrida” para a substituição de Boris Johnson como líder do Partido Conservador e primeiro-ministro britânico ganhou este domingo força, depois de a chefe da diplomacia Liz Truss anunciar candidatura para suceder a Boris Johnson, juntando-se aos nove candidatos já anunciados.

“Vou bater-me nesta eleição enquanto conservadora e governarei enquanto conservadora”, declarou Truss, 46 anos, nas colunas do diário Daily Telegraph.

Junta-se aos nove outros candidatos para a liderança dos conservadores, que garante a maioria na Câmara dos comuns (parlamento), e, consequentemente, para Downing Street.

A ‘corrida’ para a substituição de Boris Johnson tinha já registado ao início da tarde um novo concorrente, quando a secretária de Estado do Comércio, Penny Mordaunt, apresentou a sua candidatura, juntando-se aos oito candidatos já anunciados.

A “corrida” totaliza agora dez deputados "conservadores", incluindo três ministros.

Na lista de candidatos está o ex-ministro da Saúde Savid Javid, o novo ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, e o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e da Saúde Jeremy Hunt, que enfrentou Boris Johnson em 2019 para a liderança do partido conservador.

O ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, anunciou a candidatura depois de Johnson ter apresentado, na quinta-feira, a demissão como líder do Partido Conservador e, por consequência, como chefe do Governo do Reino Unido.

Além de Grant Shapps, já indicaram as suas pretensões ao cargo de Boris Johnson o ex-ministro da Economia Rishi Sunak; o presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros da Câmara dos Comuns, Tom Tugendhat; a procuradora-geral Suella Braverman; e a ex-secretária de Estado para a Igualdade, Kemi Badenoch.

Na próxima segunda-feira, o influente Comité de 1922 – um grupo que reúne deputados conservadores sem pasta - elegerá a direção e anunciará o calendário para a escolha do novo líder do Partido Conservador.

Boris Johnson foi forçado a demitir-se depois de mais de 50 membros do seu Governo terem renunciado, em protesto contra a sua gestão política e na sequência de uma série de escândalos.





[notícia atualizada às 6h30]