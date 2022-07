Como e quando será escolhido o sucessor de Boris Johnson?

O calendário para encontrar o sucessor de Boris Johnson na liderança do Partido Conservador e do governo britânico deverá ser anunciado ao fim da tarde esta segunda-feira pelo grupo parlamentar.

Quem define o calendário?

O chamado Comité de 1922, formado por deputados sem responsabilidades no governo, vai primeiro escolher uma nova direção e depois estabelecer o calendário para o processo, com o objetivo de o Reino Unido ter um novo primeiro-ministro no início de setembro.

Enquanto esta corrida para a liderança continua, Johnson permanece em funções, apesar de ter sido forçado a renunciar à liderança do Partido Conservador na quinta-feira passada devido à demissão em série de mais de 50 membros do próprio Executivo.

Já foi anunciado algum candidato?

Embora o processo ainda não tenha começado formalmente, pelo menos dez candidatos já confirmaram que vão avançar e lançaram as respetivas campanhas, com cortes fiscais como uma das principais promessas.

A última a anunciar a sua candidatura foi a atual chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, que veio juntar-se a nomes como o da secretária de Estado do Comércio, Penny Mordaunt, do ex-ministro da Saúde Savid Javid, do atual ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, e do antigo MNE e ministro da Saúde Jeremy Hunt, que concorreu contra Boris Johnson à liderança do partido conservador em 2019.