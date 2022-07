Autópsia ao corpo de José Eduardo dos Santos já foi concluída

O corpo do ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, já foi autopsiado em Espanha, adiantaram esta segunda-feira os advogados de Tchizé dos Santos, uma das filhas do governante, citados pela AFP.

José Eduardo dos Santos morreu na sexta-feira em Barcelona, semanas depois de ter sido internado em coma na sequência de uma queda. No rescaldo da sua morte, Tchizé interpôs uma providência cautelar junto das autoridades espanholas para impedir a transladação do corpo do pai para Angola, exigindo uma autópsia ao corpo por suspeitas de tentativa de homicídio.

No dia seguinte, a equipa de advogados de Tchizé denunciou "pressões" por parte do Governo angolano, liderado por João Lourenço, que terá enviado para a capital da Catalunha vários dos seus membros, juntamente com o procurador-geral da república, para recolher o corpo do ex-Presidente e celebrar o funeral em Angola.