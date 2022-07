Ataque a um prédio residencial na Ucrânia faz 19 mortos

Sobe para 19 o número de vítimas de um míssil russo, que atingiu um bloco de apartamentos, na madrugada de sábado, e deixou cerca de 30 pessoas presas debaixo dos escombros.

As equipas de resgate continuam as buscas nas ruínas do prédio na cidade de Chasiv Yar, no leste da Ucrânia. Até ao momento apenas oito pessoas foram resgatadas com vida.