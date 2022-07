Angola. Luto nacional por José Eduardo dos Santos adia Feira Internacional de Luanda

O luto nacional de sete dias para homenagear o ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos obrigou ao cancelamento e adiamento de vários eventos, entre os quais a Feira Internacional de Luanda (Filda), o maior certame do género.

A Filda, cujo início estava marcado para terça-feira e onde iriam participar mais de 600 expositores, informou que a pré-abertura, que estava marcada para esta segunda-feira, foi adiada para 15 de julho, o que significa que o evento vai começar no próximo sábado e estender-se até 20 de julho.

No domingo, embora já se especulasse sobre o adiamento do certame, a Eventos Arena, que coorganiza a Filda juntamente com o Ministério da Economia e Planeamento (MEP), informava nas suas redes sociais que a 37.ª edição da feira decorreria entre 12 e 16 de julho.

Só hoje, na véspera da abertura, a organização divulgou na rede social Instagram que os prazos de montagem foram alargados até 14 de julho, prometendo “mais informações nos próximos dias”, enquanto na página do evento, pelas 19h00, se mantinha a indicação das datas anteriores (12 a 16 de julho).

Contactado pela Lusa, o MEP também não confirmou oficialmente as novas datas, embora as empresas participantes já tenham sido avisadas.

Portugal vai estar presente na Filda com 25 empresas, das quais 14 integram uma missão da Associação Empresarial de Portugal (AEP), atuando em áreas distintas como indústria alimentar, construção, extrativa, engenharia e tecnologias de informação, entre outras.

Fonte ligada à AEP indicou que, devido ao adiamento, foi dada a oportunidade aos expositores para reagendarem as viagens para não prejudicarem as suas agendas, mas não houve qualquer desistência.