Revolta no Sri Lanka. Manifestantes invadem casa do Presidente

Centenas de manifestantes invadiram este sábado a residência oficial do Presidente do Sri Lanka, em protesto contra a crise draconiana que assola o país.

As imagens divulgadas pela televisão e nas redes sociais, mostram o momento em que centenas de pessoas entram na casa do Presidente, que está no poder há vários anos.

Vários partidos pediram a demissão do Presidente e do primeiro-ministro, em resposta à onda de contestação popular. O chefe do Governo terá recusado abandonar o cargo.

Naquela que é considerada a maior crise das últimas sete décadas e desde a independência, a população enfrenta um aumento do custo de vida galopante.

No Sri Lanka as pessoas debatem-se com dificuldades diárias para conseguir comprar bens básicos, como comida, medicamentos e combustível.