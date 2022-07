Uma figura "ímpar" que governou com frieza "em nome da paz". As reações à morte de José Eduardo dos Santos

Pouco depois, em nova publicação, o Presidente angolano, João Lourenço, decretou um período de luto nacional de cinco dias, com início este sábado, descrevendo o seu antecessor como uma "figura ímpar da pátria angolana, à qual se dedicou desde muito cedo, tendo tido relevante participação na luta contra a colonização, na conquista da independência nacional, na consolidação da nação, na sua afirmação no contexto das nações, na conquista da paz e reconstrução e reconciliação nacionais".

Tchizé, uma das filhas do antigo presidente angolano, foi uma das primeiras pessoas a reagir ao seu falecimento, deixando várias publicações na sua página pessoal do Instagram.

O partido também reagiu em comunicado ao falecimento, anunciando o cancelamento de todas as ações até ao final do luto nacional, dizendo-se "consternado" com a notícia da morte do ex-Presidente.

A filha de Zedu, como era conhecido, deixou também críticas ao atual chefe de Estado angolano: "Apagar a luz do outro não vai fazer com que a sua brilhe mais", indicou noutra publicação, visando João Lourenço e o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido que José Eduardo dos Santos dirigiu durante décadas.

Em Portugal, o Partido Comunista Português (PCP) anunciou ter enviado condolências ao MPLA, destacando a contribuição de José Eduardo dos Santos "para a conquista da paz pelo povo angolano e a reconstrução do país".

O antigo ministro e líder do Banco BIC, Luís Mira Amaral, recordou o antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos como uma pessoa com um "comportamento bastante sereno e frio". Contactado pela Lusa, Mira Amaral respondeu que apenas esteve com José Eduardo dos Santos uma vez: "Apenas o cumprimentei uma vez, quando ele veio em visita oficial a Portugal, numa receção no Palácio da Ajuda [Lisboa] a convite do então Presidente da República, Cavaco Silva, (...), mas nunca conheci o senhor".

No entanto, o economista recordou a "longa duração" do mandato do antigo chefe de Estado angolano e reconheceu-lhe um "comportamento bastante sereno e frio".

