Uma figura "ímpar" que governou com "frieza". As reações à morte de José Eduardo dos Santos

Pouco depois, em nova publicação, o Presidente angolano, João Lourenço, decretou um período de luto nacional de cinco dias, com início este sábado, descrevendo o seu antecessor como uma "figura ímpar da pátria angolana, à qual se dedicou desde muito cedo, tendo tido relevante participação na luta contra a colonização, na conquista da independência nacional, na consolidação da nação, na sua afirmação no contexto das nações, na conquista da paz e reconstrução e reconciliação nacionais".

Tchizé, uma das filhas do antigo presidente angolano, foi uma das primeiras pessoas a reagir ao seu falecimento, deixando várias publicações na sua página pessoal do Instagram.

Em declarações à Renascença , o escritor e ativista angolano José Eduardo Agualusa disse que o antigo presidente ficará na memória do país por causa da corrupção. “Podia ter sido um ditador não corrupto, mas não foi. Não há volta a dar.” Ainda assim, também será recordado por, quando tomou posse em 1979, "ter colocado fim à vaga de repressão que se seguiu à independência de Angola”, ter libertado a maioria dos presos políticos e ter acabado com a pena de morte.

O MPLA também reagiu em comunicado ao falecimento, anunciando o cancelamento de todas as ações até ao final do luto nacional, dizendo-se "consternado" com a notícia da morte do ex-Presidente.

A filha de Zedu, como era conhecido, deixou também críticas ao atual chefe de Estado angolano: "Apagar a luz do outro não vai fazer com que a sua brilhe mais", indicou noutra publicação, visando João Lourenço e o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido que José Eduardo dos Santos dirigiu durante décadas.

Marcelo: "Um protagonista decisivo"

Em Portugal, o Partido Comunista Português (PCP) anunciou ter enviado condolências ao MPLA, destacando a contribuição de José Eduardo dos Santos "para a conquista da paz pelo povo angolano e a reconstrução do país".

Marcelo Rebelo de Sousa disse que a morte de José Eduardo dos Santos representa o desaparecimento de um "protagonista decisivo" de Angola desde o final dos anos 70 até ser substítuido por João Lourenço, em 2017.



A ex-embaixadora Ana Gomes considerou que José Eduardo dos Santos chegou a ser “uma promessa de transição para a democracia” em Angola, mas optou pelo “desenvolvimento de uma cleptocracia a favor de uma elite”.

“José Eduardo dos Santos chegou a ser uma promessa de transição para a democracia e tornar uma Angola mais desenvolvida e mais justa, mas essa promessa esboroou rapidamente”, disse à Lusa a ex-candidata à Presidência da República Portuguesa.

O antigo ministro e líder do Banco BIC, Luís Mira Amaral, recordou o antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos como uma pessoa com um "comportamento bastante sereno e frio". Contactado pela Lusa, Mira Amaral respondeu que apenas esteve com José Eduardo dos Santos uma vez: "Apenas o cumprimentei uma vez, quando ele veio em visita oficial a Portugal, numa receção no Palácio da Ajuda [Lisboa] a convite do então Presidente da República, Cavaco Silva, (...), mas nunca conheci o senhor".

No entanto, o economista recordou a "longa duração" do mandato do antigo chefe de Estado angolano e reconheceu-lhe um "comportamento bastante sereno e frio".

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros português António Martins da Cruz salientou que o ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos soube ganhar a paz após a guerra civil e transformou Angola numa potência de África. "José Eduardo dos Santos foi um grande presidente angolano e africano, porque ganhou a longa guerra civil - de 1975 até 2002 -, mas a seguir soube ganhar a paz, ou seja, integrar os generais e oficiais da Unita nas Forças Armadas de Angola e chamar vários membros da Unita para o seu próprio governo. Transformou Angola numa potência regional e marcou o tempo angolano e o tempo africano", afirmou.

Em declarações à Lusa, o antigo diplomata assinalou que José Eduardo dos Santos "soube construir uma democracia" e que Angola pode ser "um exemplo" para outras nações africanas.

Também o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa, realçou através de um comunicado a “grande perda para Angola e, também, para o mundo da língua portuguesa."

[em atualização]