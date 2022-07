Polícia condenado a 21 anos de prisão por violar direitos civis de George Floyd

Um juiz federal condenou Derek Chauvin a 21 anos de prisão por violar os direitos civis de George Floyd, dizendo que o que o ex-polícia fez foi "simplesmente errado" e "ofensivo".

O magistrado Paul Magnuson criticou duramente Chauvin pelas suas ações em 25 de maio de 2020, quando George Floyd morreu, com 46 anos, depois do agente de polícia, o ter imobilizado no chão com um joelho no pescoço, apesar de Floyd ter repetidamente alertado que não conseguia respirar.

"Eu realmente não sei por que fez o que fez", disse o juiz federal a Chauvin, acrescentando que "colocar o joelho no pescoço de uma pessoa até que deixe de respirar é simplesmente errado. A sua conduta é errada e é ofensiva."

Magnuson, que presidiu ao julgamento federal e às condenações de três outros policias no local no início deste ano, declarou Chauvin culpado sozinho pelo que aconteceu. "Destruiu absolutamente a vida de três jovens oficiais ao assumir o comando da cena", disse o juiz.

Mesmo assim, a sentença de Magnuson estava no limite inferior dos 20 a 25 anos exigidos num acordo de confissão em que irá cumprir a sentença federal ao mesmo tempo em que cumpre a sentença de 22 anos e meio de acusações estaduais de assassínio e homicídio.

Devido a diferenças na elegibilidade para liberdade condicional nos sistemas estadual e federal, Chauvin irá cumprir ligeiramente mais tempo atrás das grades do que teria na sentença estadual isolada.

O ex-polícia também irá cumprir pena no sistema federal, onde pode estar mais seguro e pode ser mantido sob menos restrições do que no sistema estadual.

O advogado de defesa pediu 20 anos de prisão, argumentando que Chauvin estava arrependido e deixaria isso claro para o tribunal. Contudo, o juiz não concordou:

"Chauvin, em breves comentários, não fez nenhum pedido direto de desculpas ou expressão de remorsos à família de Floyd, dizendo apenas à família da vítima que deseja aos filhos de Floyd "tudo de melhor para as suas vidas" e que têm "excelente orientação para se tornarem bons adultos".

Chauvin aguardava as sentenças pelas acusações federais de violação dos direitos civis de Floyd, onde se declarou culpado, depois de ter sido condenado a 22 anos e meio de prisão por homicídio por um tribunal estadual no ano passado.