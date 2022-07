Morte de José Eduardo dos Santos na fase pré-eleitoral significa problemas para o MPLA

"A oposição tem um problema, é que sempre foi coerente ao afirmar que José Eduardo dos Santos era o chefe do grupo que saqueou parte dos bens públicos angolanos, não estou a ver como a oposição pode aproveitar o nome de José Eduardo dos Santos a seu favor. É mais não funcionar a favor do atual Governo", justificou.

Em declarações à Lusa a propósito da morte de Eduardo dos Santos, o investigador considerou que neste momento o nome do ex-presidente "não pode ser usado na campanha eleitoral, poderá ser um fator de algum desencanto por parte de algum eleitorado do MPLA [Movimento Popular de Libertação de Angola, no poder] e poderá ser usado para diminuir a votação" no partido.

O investigador Fernando Jorge Cardoso considerou esta sexta-feira que a morte do José Eduardo dos Santos numa fase pré-eleitoral em Angola "significa problemas" para o MPLA, que poderá ter menos votos, nomeadamente do eleitorado fiel ao ex-presidente angolano.

Sobre se a morte do antigo Presidente representa o fim de um ciclo, o especialista em estudos africanos considerou que não porque João Lourenço "fazia parte do grupo de José Eduardo dos Santos", apenas houve "uma cisão". Há sim "uma mudança no estilo de liderança, mas o MPLA continua no poder e é o mesmo MPLA".

Questionado sobre o legado de Eduardo dos Santos, Fernando Jorge Cardoso destacou que "foi o grande conciliador do MPLA quando foi nomeado presidente do partido por Agostinho Neto", o primeiro Presidente de Angola, em 1979, conseguindo "unir as várias correntes do partido".

Na altura, também "libertou os presos políticos e é um dos obreiros da paz, primeiro com Bicesse e depois com Lusaca, em 1994", referiu.

"Durante esse período, teve a sapiência de cooptar quadros fundamentais da UNITA [União Nacional para a Independência Total de Angola, oposição], nomeadamente 12 generais, que foram as figuras centrais da guerra civil", acrescentou.

No entanto, na primeira década deste século, José Eduardo dos Santos "vai aproveitar para si e para os seus amigos o grande crescimento económico de Angola", pelo que "vai seguramente ser considerado como o Presidente que após o final da guerra civil levou à criação de uma classe de oligarcas, constituídos por ele próprio, por elementos da família e por amigos".

Apesar disso, Fernando Jorge Cardoso considerou que o ex-presidente também acaba por transferir verbas para parte da população angolana, "que melhorou as suas condições de vida".