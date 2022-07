Guerra Ucrânia "vai ser um conflito longo, muito longo", diz Milhazes

Portugal deve preparar-se para anos difíceis por causa do impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O alerta é do historiador José Milhazes, que, esta sexta-feira, durante mais uma edição do "Conversas da Bolsa" no Palácio da Bolsa, no Porto, criticou a “falta de clareza” dos políticos sobre as consequências económicas e sociais do conflito na vida dos portugueses para os próximos tempos.

“As pessoas têm de ter consciência que a situação na Europa vai agravar-se muito”, alerta. “É este problema que penso que as nossas autoridades não prestam a devida atenção e não preparam as pessoas. Do ponto de vista político, isto claro, pode não trazer dividendos eleitorais, certamente. Mas, quando as coisas se complicarem, aí, os dividendos eleitorais vão ser, ainda, muito menores”, defende.

Para José Milhazes, a proliferação dos extremismos em países europeus é outro dos perigos. “Uma realidade que já existe”, lembra o, também, escritor, mas que pode vir a ser uma tendência crescente.

“É precisamente nestas situações de crise que essas forças vêm ao de cima”, lembra o escritor.

"Em Portugal já as temos, mas se os partidos do dito laico governamental continuarem a desiludir os eleitores e a manter o país estagnado, aí, não há dúvidas que as forças extremistas vão aumentar fortemente a sua representação quer a nível parlamentar, quer nas manifestações na rua.”