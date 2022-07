Ex-primeiro-ministro japonês em estado crítico após ser baleado durante comício

O antigo primeiro-ministro japonês foi alvo de um ataque, esta sexta-feira, durante um comício na cidade de Nara. De acordo com a emissora pública nipónica NHK, que cita fonte dos bombeiros locais, Shinzo Abe não apresentava sinais de vida.

O ex-governante foi levado ao hospital ferido após desmaiar durante um discurso na cidade de Nara , no oeste do Japão. Segundo informações da emissora estatal japonesa NHK, Abe pode ter sido atingido a tiro.



Foram ouvidos dois estrondos seguidos e um suspeito foi detido, que ao que tudo indica é um ex-membro do exército japonês. Yamagami Tetsuya de 41 anos, originário de Nara, ainda segurava uma arma com a qual terá disparado os tiros.





Segundo fontes do Ministério da Defesa japonês, o alegado agressor trabalhou no ramo naval das Forças de Auto-defesa por três anos, até 2005.



A Kyodo News disse que o ex-primeiro-ministro estava inconsciente e parecia estar em paragem cardíaca.





Governo condena ataque