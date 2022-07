Ex-primeiro-ministro japonês em estado crítico após ser baleado durante comício

O antigo primeiro-ministro japonês foi alvo de um ataque, esta sexta-feira, durante um comício na cidade de Nara. De acordo com a emissora pública nipónica NHK, que cita fonte dos bombeiros locais, Shinzo Abe não apresentava sinais de vida.

O ex-governante foi levado ao hospital ferido após desmaiar durante um discurso na cidade de Nara , no oeste do Japão. Segundo informações da emissora estatal japonesa NHK, Abe pode ter sido atingido por um tiro.



Um som parecido com um disparo de arma de fogo foi ouvido no momento em que o ex-primeiro-ministro caiu. Um suspeito foi preso no local, segundo a NHK. Um repórter da emissora no local disse que eles ouviram dois estrondos seguidos durante o discurso de Abe.



A Kyodo News disse que o ex-primeiro-ministro estava inconsciente e parecia estar em paragem cardíaca.