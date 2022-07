Ex-primeiro ministro japonês baleado durante comício

O antigo primeiro-ministro japonês foi alvo de um ataque, esta sexta-feira, durante um comício na cidade de Nara. De acordo com a emissora pública nipónica NHK, que cita fonte dos bombeiros locais, Shinzo Abe não apresenta sinais de vida.

O ex-governante foi levado ao hospital ferido após desmaiar durante um discurso na cidade de Nara, no oeste do Japão. Segundo informações da emissora estatal japonesa NHK, Abe pode ter sido atingido por um tiro.Um som parecido com um disparo de arma de fogo foi ouvido no momento em que o ex-primeiro-ministro caiu. Um suspeito foi preso no local, segundo a NHK. Um repórter da emissora no local disse que eles ouviram dois estrondos seguidos durante o discurso de Abe.A Kyodo News disse que o ex-primeiro-ministro estava inconsciente e parecia estar em paragem cardíaca.Shinzo Abe, de 67 anos, é o primeiro-ministro que mais tempo ocupou o cargo no Japão. O membro do Partido Liberal Democrático (LDP) teve dois governos: entre 2006 e 2007 e 2012 e 2020. Conservador, ele deixou o cargo em agosto daquele ano por motivos de saúde.Em 2006, Abe tornou-se o mais novo primeiro-ministro a assumir o cargo no Japão desde a II Guerra Mundial.Em setembro de 2007, ele renunciou de forma surpreendente depois do partido perder as eleições de julho daquele ano.

Segundo o próprio Abe deixou o cargo para tentar resolver um entrave envolvendo uma missão naval que apoiava operações militares dos Estados Unidos no Afeganistão. Membros do alto escalão do governo afirmaram que problemas de saúde também foram decisivos para a saída.

Em 2013, Abe estava à frente do país quando Tóquio foi eleita cidade-sede das Olimpíadas em 2020.