Costa manifesta “pesar e choque” pelo assassinato do antigo PM japonês Shinzo Abe

O primeiro-ministro manifestou esta sexta-feira “pesar e choque” pelo assassinato do antigo chefe do Governo japonês Shinzo Abe , que foi atingido a tiro, lamentando a morte de um democrata e líder histórico de um “país amigo” de Portugal.

“É com pesar e choque que sabemos do assassinato de Shinzo Abe, antigo primeiro-ministro japonês. Lamentamos a morte de um democrata e líder histórico de um país amigo, com o qual Portugal tem relações centenárias”, escreveu o chefe do Governo português.

Nesta mensagem, o primeiro-ministro deixou depois “sinceras condolências à família” de Shinzo Abe e ao povo japonês.

O antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe morreu hoje depois de ter sido atingido a tiro enquanto discursava num comício eleitoral em Nara, uma cidade no oeste do Japão, anunciou o seu partido.

Abe, 67 anos, foi atingido pelas costas quando fazia um discurso na rua antes das eleições parlamentares de domingo.