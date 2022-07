UE pede à China papel “mais construtivo” na guerra da Ucrânia

O alto representante da União Europeia para a política externa, Josep Borrell, pediu esta quinta-feira ao ministro dos Negócios Estrangeiro da China, Wang Yi, que o país desempenhe um papel "mais construtivo" na guerra da Ucrânia.

Numa reunião bilateral em Nusa Dua, na Indonésia, por ocasião da reunião entre os altos diplomatas dos países membros do G20, Borrell “pediu à China que desempenhe um papel mais construtivo” na invasão da Ucrânia pela Rússia e que pare com a “campanha de desinformação sobre as causas e as consequências económicas globais suscitadas” pela guerra.

Segundo uma mensagem de Borrell na sua conta oficial na rede social Twitter, o chefe da diplomacia europeia abordou também com Wang o estado atual das relações China — União Europeia.