Tribunal Europeu condena Grécia pela morte de 11 pessoas em naufrágio

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) condenou esta quinta-feira a Grécia pelo naufrágio de um barco com 27 migrantes, dos quais 11 morreram, por não ter aberto uma investigação e por dar tratamento degradante aos sobreviventes.

As autoridades gregas “não realizaram uma investigação exaustiva e eficaz para esclarecer as circunstâncias do naufrágio”, sublinha o tribunal, em comunicado, referindo ainda que também observou “falhas no procedimento”.

Segundo o tribunal, com sede em Estrasburgo, as autoridades gregas não “fizeram tudo o que se poderia esperar para oferecer aos requerentes e aos seus familiares o nível de proteção exigido pelo artigo 2.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que protege “o direito à vida”.

Na sua decisão, o TEDH exige uma indemnização de 330.000 euros para os 16 sobreviventes (13 afegãos, dois sírios e um palestiniano).