Trabalhistas ameaçam apresentar moção de censura para afastar Boris Johnson

O primeiro-ministro, Boris Johnson, concordou hoje em renunciar ao cargo depois de mais de 50 membros do seu executivo se terem demitido em protesto contra os escândalos que marcaram o seu mandato nos últimos meses.

O líder do Partido Trabalhista britânico, Keir Starmer, disse esta quinta-feira que Boris Johnson não deveria ter permissão para “se agarrar” ao Governo temporariamente e ameaçou apresentar uma moção de censura para o remover do poder.

No entanto, Starmer, líder do principal partido da oposição britânica, pediu que Johnson não seja autorizado a permanecer no Governo enquanto é escolhido um novo líder conservador, que se tornará automaticamente primeiro-ministro.



“O seu próprio partido chegou finalmente à conclusão de que ele não está apto para ser primeiro-ministro, não deveriam poder agora impô-lo ao país durante os próximos meses”, disse Starmer em declarações à imprensa.