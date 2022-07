Relação entre Presidentes de Portugal e do Brasil “é normal”

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil considerou esta quinta-feira que a relação entre os chefes de Estado de Portugal e do Brasil “é normal”, apesar de Bolsonaro ter desconvidado Marcelo para um almoço, em Brasília.

“A relação [entre chefes de Estado de Portugal e do Brasil] é normal. O presidente Marcelo estará nos 200 anos da independência”, alegou Luiz Eduardo Ramos.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, fez saber pela comunicação social que não teria o almoço com Marcelo Rebelo de Sousa, agendado para segunda-feira, em Brasília, depois de o chefe de Estado português se ter encontrado com o ex-presidente brasileiro Lula da Silva.

"Houve um convite escrito, eu aceitei por escrito. Na medida em que não aparece uma confirmação escrita, isto quer dizer que, de facto, eu vou ficar no programa originário", declarou Marcelo Rebelo de Sousa no domingo sobre o incidente com Bolsonaro, acrescentando: "Não tem drama nenhum".