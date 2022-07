Começa encontro do G20 em Bali

A ilha indonésia de Bali acolhe a partir desta quinta-feira uma reunião de dois dias dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G20 (as 19 maiores economias mundiais e a União Europeia).

A reunião terá como foco os temas “Multilateralismo” e “Segurança Alimentar e Energética”, assuntos de grande relevância no atual contexto internacional de recuperação pós-pandemia, tensão geopolítica e disrupção das cadeias produtivas globais de alimentos e energia.

No contexto da guerra na Ucrânia, o Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, vai pedir mais pressão junto de Moscovo para a reabertura das rotas marítimas que estão bloqueadas, como forma de permitir a exportação de cereais ucranianos.

Outro dos pontos de interesse desta reunião será o encontro, já confirmado e que irá decorrer à margem, entre o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o seu homólogo chinês Wang Yi.

Os dois chefes de diplomacia, que se encontraram pela última vez em outubro, irão conversar em pleno clima de tensão entre Pequim e Washington sobre várias questões, incluindo Taiwan.

Antony Blinken já descartou, porém, ter um encontro similar com o seu homólogo russo, Serguei Lavrov.

De resto, as discussões em Bali servirão como base para a Reunião de Líderes do G20, em 15 e 16 de novembro.



O G20 reúne países que representam 80% do PIB global, 75% das exportações, cerca de 70% dos investimentos diretos estrangeiros e 60% da população mundiais. É considerado o principal fórum de cooperação económica internacional.