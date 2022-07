Boris Johnson vai renunciar mas quer ficar até à eleição de novo líder conservador

A BBC está a avançar que Boris Johnson concordou em demitir-se esta quinta-feira, mas quer permanecer como primeiro-ministro até que novo líder conservador seja eleito no outono.

Já são mais de 50 as demissões no Governo britânico relacionadas com o descontentamento provocado por vários escândalos. Esta manhã, mais seis ministros abandonaram o executivo de Johnson.

O ministro da tecnologia renunciou, argumentando não poder continuar dada a importância da 'integridade, honestidade e confiança' na política. Na carta de demissão, Chris Philp diz que não pode mais servir Boris Johnson.

Também o ministro da Segurança britânico renunciou esta quinta-feira, dizendo que o país precisava da saída do primeiro-ministro Boris Johnson para restaurar a confiança na democracia.

"Mais importante do que qualquer Governo ou líder são os padrões que defendemos na vida pública e a fé na nossa democracia e administração pública", disse Damian Hinds na sua carta de renúncia a Johnson, citada pela Reuters.

“Por causa da séria erosão nestes dias, cheguei à conclusão de que a coisa certa para o nosso país e para o nosso partido é que você renuncie como líder do partido e primeiro-ministro”, escreveu.

Já o ministro britânico para a Irlanda do Norte, Brandon Lewis, um dos membros chave do gabinete do primeiro-ministro, demitiu-se esta quinta-feira, em protesto contra a continuidade do líder do Governo, Boris Johnson.

O governante “lamenta profundamente” ter de deixar o Governo, argumentando que era a decisão necessária por parte de um Governo a quem se exige “honestidade, integridade e mútuo respeito”.