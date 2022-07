Boris Johnson confirma renúncia ao cargo. "Em política ninguém é indispensável"

No mesmo discurso, Boris Johnson disse estar "triste" por desistir daquele que considera ser "o melhor emprego do mundo" e classificou de "absurda" uma potencial mudança de Governo, rejeitando a ideia de eleições antecipadas num momento em que "o cenário económico é tão difícil nacional e internacionalmente".

"Na política ninguém é indispensável", destacou. "É claramente a vontade do grupo parlamentar conservador que haja um novo líder e, por isso, um novo primeiro-ministro. Concordo com Graham Brady que o processo para escolher um novo líder deve começar já."

O processo de eleição do próximo líder começará agora e o cronograma será anunciado na próxima semana, adiantou.

O primeiro-ministro do Reino Unido anunciou esta quinta-feira que resigna ao cargo , embora pretenda permanecer no poder até que o novo líder do Partido Conservador seja eleito.

A concluir, Boris garantiu que os interesses do público serão atendidos até que seja encontrado um novo líder do Partido Conservador, que deverá assumir a chefia do Governo.

Sobre a resistência a abandonar o cargo, o demissionário explicou: “A razão pela qual lutei tanto nos últimos dias para continuar este mandato não foi só porque queria, mas porque sentia que era o meu trabalho, o meu dever, a minha obrigação para convosco.”

"Ser primeiro-ministro é uma educação em si - viajei para todas as partes do Reino Unido e encontrei tantas pessoas possuidoras de uma originalidade britânica sem limites e tão dispostas a enfrentar velhos problemas de novas maneiras. Mesmo que as coisas por vezes pareçam sombrias, o nosso futuro juntos é dourado."

Demissão é "boa notícia"

A decisão surge após mais de 50 demissões no Governo. Ainda esta manhã, mais seis ministros abandonaram o executivo de Johnson.

Ainda ontem, quarta-feira dia 6 de julho, o primeiro-ministro recusou os apelos de alguns dos seus ministros para se demitir.

São cada vez mais os membros do Governo que decidiram renunciar aos cargos em protesto pelos contínuos escândalos que envolvem Boris Johnson, na sequência do polémico caso "pinchergate", um escândalo sexual que envolveu Chris Pincher, que era o responsável pela disciplina parlamentar dos deputados conservadores.