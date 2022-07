Nuclear e gás natural com rótulo verde "terá consequências trágicas"

O Parlamento Europeu vota esta quarta-feira a (polémica) inclusão do gás natural e do nuclear na chamada taxonomia verde, o grupo de energias limpas.

Em declarações à Renascença, Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda (BE), fala numa tentativa de “lavagem” de formas de energias “altamente poluentes”.

“Não se pode permitir alargar desta forma a taxonomia, porque significa não só atrasar os objetivos do combate às alterações climáticas, como fazer uma lavagem de todos os princípios e acabar por aceitar energias altamente poluentes e que temos que começar a abandonar.”

Se a proposta passar esta quarta-feira no Parlamento Europeu, a energia nuclear e o gás natural passam a integrar a lista de atividades económicas sustentáveis, e passam a ter prioridade em termos de investimento.

Só uma oposição maioritária absoluta, com pelo menos 353 eurodeputados, no plenário do Parlamento Europeu, pode chumbar a proposta da Comissão Europeia.