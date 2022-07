“Não sei quanto tempo se vai aguentar” Boris Johnson

António Santana Carlos, antigo embaixador de Portugal no Reino Unido, considera que a “indefinição” política no país tem que se resolver no prazo de “2/3 meses”.

No entanto, Santana Carlos considera que ainda “não se criou uma alternativa no partido conservador” - o partido de Boris Johnson - ou do lado trabalhista, “incapaz de apresentar uma alternativa” desde que deixou o poder.

António Santana Carlos sublinha - ainda assim - que o Reino Unido não pode continuar muito mais tempo na indefinição, sem um verdadeiro líder no poder.

“Acho que Boris Johnson está numa fase de equilíbrio difícil. Não sei quanto tempo se vai aguentar mais”, refere.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, garantiu esta quarta-feira que não pretende apresentar a demissão apesar da debandada no seu Governo.

São já, pelo menos, 35 as demissões, entre ministros, secretários de estado, deputados e assessores.