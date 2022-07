E vão quatro. Mais duas demissões agitam Governo de Boris Johnson

O ministro britânico para as Crianças e a Família, Will Quince, demitiu-se esta quarta-feira do cargo que ocupava no Governo de Boris Johnson.

Quince segue-se aos ministros da Saúde e das Finanças, que ontem apresentaram as suas demissões por falta de confiança no primeiro-ministro.

A par dele, abandona também o Governo Laura Trott, deputada do Partido Conservador e até agora secretária particular parlamentar no Departamento de Transportes.

Numa carta enviada ao chefe do executivo e partilhada no Twitter, o ministro demissionário agradece-lhe "o pedido de desculpas sincero relativo aos briefings que recebi do número 10 [de Downing Street] antes da ronda de media de segunda-feira, que agora sabemos serem imprecisos", o que, "em boa fé", não lhe deixou "qualquer escolha" senão demitir-se.