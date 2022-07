E agora, Boris Johnson? Sob pressão para se demitir, PM fica ou sai? E quem o substitui?

Há quem lhe chame o sempre-em-pé, dado que tem conseguido manter-se à frente do Governo britânico apesar de sucessivos escândalos. Mas será que Boris Johnson consegue resistir a mais um?

Esta quarta-feira, mais três membros do Governo renunciaram aos cargos por perda de confiança no primeiro-ministro, com o número de políticos que exigem a sua demissão a aumentar a cada hora.

No mês passado, Johnson sobreviveu résvés a uma moção de censura no Parlamento, o que lhe garante 12 meses de imunidade até uma nova poder ser apresentada no Parlamento. Contudo, até dentro do Partido Conservador aumentam as pressões para que se demita.

Alguns legisladores estão empenhados em alterar as regras para reduzir esse período de imunidade. Outros já pediram diretamente aos ministros de Johnson que sigam as pisadas dos cinco demissionários para forçar a saída do primeiro-ministro.

Mas afinal, porque é que Boris está sob fogo? E o que pode acontecer nos próximos dias?

O caso Pincher

Chris Pincher era, até esta semana, deputado e vice-presidente da bancada conservadora, até ter sido suspenso pelo partido por alegações de assédio sexual.

Pincher é acusado de apalpar dois homens num clube privado em Londres. Quando as acusações surgiram, Johnson garantiu que mantinha total confiança nele, mas viria a saber-se mais tarde que já tinha recebido outra queixa contra o deputado em 2019.

Boris diz que não se lembrava dessa instância e assumiu que foi "um erro" não agir na altura. Contudo, continua a rejeitar os pedidos para abandonar o cargo.

Pode Boris ser afastado?

A opção mais óbvia é o primeiro-ministro decidir que já perdeu demasiados apoios e demitir-se. Mas até agora, não deu qualquer sinal de que esteja disposto a isso.

Uma segunda alternativa é que mais ministros e outros elementos do executivo decidam seguir o caminho de Rishi Sunak, Sajid Javid, Will Quince, John Glen e Laura Trott e renunciem aos seus cargos, quase seguramente forçando Boris a demitir-se.