Chicago. Suspeito do massacre do Dia da Independência acusado de homicídio qualificado

O suspeito do massacre no desfile do Dia da Independência, nos arredores de Chicago, nos EUA, está formalmente acusado de sete crimes de homicídio qualificado.

Esta terça-feira, as autoridades revelaram que Robert Crimo III, de 21 anos, conseguiu obter legalmente cinco armas, incluindo aquela que usou para disparar no passado dia 4 de julho.

São novos detalhes revelados pelo procurador do condado de Lake, no estado do Illinois.

Eric Reinhard referiu que a comunidade de Highland Park “nunca mais seria a mesma” e assegurou que estas acusações são “as primeiras de muitas”.

Em conferência de imprensa, os investigadores do incidente da passada segunda-feira revelaram que a polícia encontrou Robert Crimo pela primeira vez em abril de 2019, após uma tentativa de suicídio, que o levou a telefonar para a esquadra.

Na altura, o caso foi tratado como uma emergência em saúde mental.