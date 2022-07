Tribunal britânico rejeita argumentos da Kellogg contra novas regras para alimentos com açúcar

A gigante alimentícia Kellogg, marca de cereais, perdeu em tribunal o processo contra o Governo britânico devido às normas de publicidade que irão ser impostas este ano.

A partir de outubro de 2022, a publicidade em televisão relativa a alimentos e bebidas com alto teor de gordura, açúcar e sal estará autorizada somente entre as 21h00 e as 5h30. Para além disso, estes alimentos não poderão ser expostos em determinados pontos nos supermercados.

As medidas fazem parte de um pacote de ação do Governo para combater a obesidade no país. As medidas foram tomadas tendo em conta que cerca de uma criança em cada três crianças termina o ensino secundário com excesso de peso ou obesidade em Inglaterra. Um quadro que custa seis mil milhões de libras (cerca de 7,1 mil milhões de euros) ano ao serviço público de saúde.

A Kellogg levou o Governo a tribunal argumentando que as regras não levaram em conta o valor nutricional do leite adicionado, mas perdeu.

O diretor-gerente da Kellogg UK, Chris Silcock, citado pela BBC, diz que “faz pouco sentido para nós que os consumidores possam comprar outros produtos, como donuts e spreads de chocolate, em promoção - mas não muitos tipos de cereais de café da manhã”.

Já o Departamento de Saúde e Assistência Social britânico saudou a decisão do tribunal referindo que as restrições à promoção vão proporcionar grandes benefícios à saúde.

“Juntamente com as restrições de preço de volume, essas mudanças protegerão as crianças para cima e para baixo no país de produtos ricos em gordura saturada, açúcar ou sal”, disse um porta-voz.

As marcas populares da Kellogg, como Flocos de Milho crocante e frutas e fibras, são classificadas como de alto teor de açúcar na sua forma seca.

A Kellogg argumenta que incluir leite adicionado mudaria o cálculo reduzindo a proporção de açúcar e teor de sal em relação ao peso da porção geral. Segundo a empresa, dados independentes do mercado mostraram que os cereais foram consumidos com leite ou iogurte em 92% dos casos.

Mas o juiz Juiz Linden disse que os cereais de Kellogg “não vêm com instruções de preparação que dizem que devem ser consumidos com leite”.