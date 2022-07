Tráfico humano. Mais de 130 detidos em operação da Europol

Uma operação policial transfronteiriça contra o tráfico humano conduziu à detenção de mais de 130 pessoas e a identificação de cerca de 130 potenciais vítimas em 22 países, incluindo em Portugal, revelou esta terça-feira a Europol. Das 130 possíveis vítimas, mais de uma dúzia são menores de idade.

Os países envolvidos, além de Portugal, são a Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Lituânia, Holanda, Polónia, Roménia, Espanha, Suécia e Bósnia-Herzegovina, Liechtenstein, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia, Ucrânia e Reino Unido.

A ação policial decorreu entre 6 e 13 de outubro e, além das 130 detenções, foram identificados 60 novos suspeitos do crime de tráfico humano, indica a Europol em comunicado.

Na operação, com a coordenação da agência Frontex (Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras), participaram mais de 22.480 agentes da polícia, que controlaram 970.440 pessoas em 13.500 locais, 193.020 veículos e 101.790 documentos.

No decorrer desta operação, "a polícia também verificou a identidade de mais de 11.130 menores, que permanecem como o grupo mais vulnerável entre as pessoas traficadas e exploradas. Muitos são vítimas de exploração sexual, mendicância forçada ou diferentes tipos de criminalidade forçada, incluindo pequenos crimes e tráfico de drogas”, lê-se no comunicado.