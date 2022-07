Reino Unido. Ministros da Saúde e das Finanças demitem-se

Poucos minutos depois, foi conhecida a saída do ministro das Finanças, Rishi Sunak.

Primeiro, foi o responsável da Saúde, Sajid Javid, a apresentar a demissão, afirmando que perdeu a confiança no executivo de Boris Johnson.

Os ministros britânicos da Saúde e das Finanças anunciaram esta terça-feira a sua demissão naquele que é mais um revés para o Governo do primeiro-ministro Boris Johnson.

Os britânicos esperam que o Governo seja conduzido "de forma adequada, competente e séria", escreveu o até agora responsável pelas Finanças nas redes sociais.

As demissões acontecem no dia em que o primeiro-ministro britânico pediu desculpa por nomear para um cargo governamental Chris Pincher, apesar de saber que o deputado era suspeito de assédio sexual.



O primeiro-ministro admitiu que foi informado sobre a denúncia em 2019 – mas cometeu um “erro grave” ao não agir sobre ela.



Pincher foi suspenso do cargo de deputado do Partido Conservador na semana passada por alegações de má conduta sexual.



O Governo de Boris Johnson está envolto em nova polémica, depois de ter sobrevivido no início de junho a uma moção de confiança por causa do chamado "PartyGate", as festas na residência oficial de Downing Street durante a pandemia.

A moção foi apresentada por deputados do Partido Conservador, de Boris Johnson.



