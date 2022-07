EUA. Tiroteio em festa faz três mortos e sete feridos

Três pessoas foram mortas e sete ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira num tiroteio em massa em Gary, no estado norte americano do Indiana.

Segundo as autoridades, a polícia chegou ao local do tiroteio, no quarteirão 1900 da Rua Missouri, por volta das 00h46, e encontrou 10 pessoas com ferimentos de bala.

De acordo com as autoridades, três delas não davam sinais de vida, pelo que foram declaradas mortas no local: um homem de 27 anos de Lafayette, Indiana, uma mulher de 20 anos de Olympia Fields, Illinois e um homem de 25 anos de Merrillville, Indiana.

Segundo a Polícia, as outras vítimas de tiros foram levadas de ambulância e em carros pessoais para hospitais locais, mas desconhece-se o seu estado de saúde.

A polícia de Gary está a investigar o ocorrido e apela a quem tiver informações que ligue para a Unidade de Homicídios ou para a Linha de Denúncia criminal.