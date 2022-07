Boris Johnson já nomeou novos ministros da Saúde e das Finanças após demissões

Boris Johnson já substituiu os ministros da Saúde e das Finanças que se demitiram esta terça-feira, na sequência do escândalo envolvendo o ex-deputado do Partido Conservador, Chris Pincher, que foi alvo de queixas de assédio sexual a dois homens num clube privado.

Na sequência do caso, Sajid Javid (Saúde) e Rishi Sunak (Finanças) apresentaram a demissão e, em sua substituição, Boris Johnson designou Nadhim Zahawi – até agora ministro da Educação – como novo Ministro das Finanças e Steve Barclay como substituto de Sajid Javid, na Saúde.

Em causa estão notícias divulgadas pela imprensa britânica, com novas acusações ao ex-parlamentar conservador Chris Pincher, dias depois de ter sido suspenso pelo partido.

As novas acusações contra Pincher - reveladas pelos jornais Independent, Mail on Sunday e Sunday Times - incluem outros três casos em que o político protagonizou "avanços não desejados" com outros deputados, como um ocorrido num bar do Parlamento e outro no seu próprio gabinete, há mais de uma década.

