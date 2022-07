Pelo menos 3 pessoas morreram num tiroteio em centro comercial na Dinamarca

As autoridades adiantam que estão "presentes em grande número no centro comercial Fields", um dos maiores da Escandinávia, e que estão a investigar a situação. "Atualizaremos aqui assim que pudermos", sublinham.

As forças de segurança aconselham as pessoas que estão no interior do shopping a ficarem escondidas até aparecer ajuda.

Também recomendam às pessoas que estiveram no centro comercial de Fields que entrem em contacto com os familiares.

Num vídeo divulgado nas redes sociais podem ser ouvidos disparos no interior do shopping e pessoas em pânico a tentar fugir.