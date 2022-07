Brasileiros pedem: “Queríamos você aqui de presidente”. Marcelo responde: “Já chega um país!”

Na Bienal, depois da fotografia oficial, Marcelo mergulhou na multidão, mas começou por um espaço de gastronomia, designado “Cozinhando com Palavras”. Com vivas do chef ao “presidente professor”, Marcelo foi experimentando “um croquete da Bairrada” e já de estômago cheio seguiu viagem pelos corredores cheios da Bienal.

Entre um mar de gente, sobretudo de jovens brasileiros, o segundo dia da Bienal Internacional do Livro de São Paulo ficou marcado pela visita de Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente apressou-se para a feira, depois de uma manhã reunido com o ex-presidente Lula da Silva.





A tarde no Pavilhão de Portugal contou com várias conversas que atraíram a atenção do público. Desde um encontro entre os poetas Maria do Rosário Pedreira e Pedro Eiras, ao diálogo sobre José Saramago com os escritores José Luís Peixoto e a brasileira Adriana Lisboa – ambos vencedores do prémio Saramago, passando pelo encontro entre a portuguesa Dulce Maria Cardoso e a brasileira Noemi Jaffe.

Para falar sobre a língua portuguesa e o humor, o convocado foi Ricardo Araújo Pereira. O humorista que acaba de apresentar no Brasil vários espetáculos ao lado do humorista do coletivo Porta dos Fundos, Gregório Duvivier, falou de alguns desencontros que o português falado dos dois lados do Atlântico provoca.

“Há uma coisa que me agrada muito quando venho ao Brasil. É o constate incentivo à minha criatividade. Cada vez que eu agradeço a um brasileiro, ele responde “imagina”! E eu ‘imagino’ obedientemente! A primeira coisa que eu tenho de imaginar é o ‘i’ da palavra, porque normalmente dizem ‘magina’”, disse Ricardo Araújo Pereira arrancando o riso da plateia.