Atirador na Dinamarca. “Nada aponta para motivações terroristas”

A polícia dinamarquesa afastou a hipótese de que o ataque no Centro Comercial Field's, um dos maiores centros comerciais de Copenhaga, tenha tido motivações terroristas. No ataque de domingo três pessoas morreram.

De acordo com o jornal Jyllands Posten, que cita Søren Thomassen, chefe da polícia de Copenhaga, o suspeito de 22 anos, de nacionalidade dinamarquesa, que foi detido, era conhecido das autoridades e tinha antecedentes psiquiátricos.

De acordo com as autoridades, o suspeito atuou sozinho e as vítimas do ataque foram de oportunidade.

Segundo a polícia, quando foi detido o homem tinha consigo uma navalha, uma espingarda e munições.

Na conferência de imprensa desta segunda-feira, o chefe da polícia de Copenhaga deu conta da existência de quatro dos feridos em estado crítico: Dois são de nacionalidade dinamarquesa (um homem de 40 anos e uma mulher de 19) e dois são suecos (um homem de 50 anos e uma mulher de 19 anos).

As vítimas mortais são um dinamarquês de 17 anos, uma dinamarquesa de 17 anos, e um homem de nacionalidade russa de 47 anos a residir na Dinamarca.