Marcelo e Lula reunidos em São Paulo, com a sombra de um incidente diplomático

Com a sombra de um incidente diplomático a pairar, com a recusa de Jair Bolsonaro em reunir-se amanhã com Marcelo Rebelo de Sousa, em Brasília, o presidente da República português está esta manhã reunido na residência do cônsul-geral de Portugal em São Paulo com Lula da Silva.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou pontualmente pelas 9h30, poucos minutos antes do ex-presidente e atual candidato presidencial, Lula Da Silva chegar também para o encontro. À chegada um simples “Bom dia” e nem uma palavra sobre se a viagem presidencial segue ou não para Brasília.

Na origem deste incidente diplomático está precisamente este encontro de Marcelo com Lula da Silva, uma reunião que acontece com a presença também do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Também a acompanhar a comitiva está o diplomata Celso Amorim, ex-ministro dos negócios estrangeiros de Lula da Silva.

A 3 meses das eleições presidenciais, em que a vida política brasileira está muito polarizada, este encontro do chefe de Estado português, com Lula motivou a reação de Bolsonaro. Embora oficialmente ainda não haja um cancelamento do encontro com Marcelo, e numa altura em que o presidente português mantém o tom de otimismo quando à continuidade da viagem até Brasília, certo é o incidente diplomático.

É a primeira vez que um presidente, já em território brasileiro, é desconvidado de um encontro oficial com o seu homólogo. O encontro com Bolsonaro está agendado para amanhã, antes ainda Marcelo Rebelo de Sousa tem prevista uma visita à Bienal Internacional do Livro de São Paulo que tem este ano Portugal como convidado de honra e um encontro com outro ex-presidente, Michel Temer ainda esta tarde de domingo em São Paulo.