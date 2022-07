"Não é uma questão pesada". Marcelo desvaloriza almoço cancelado por Bolsonaro

O Presidente português afirmou hoje que parte para o Brasil "com o mesmo programa" que tinha previsto, incluindo Brasília, dando a entender que o convite de Jair Bolsonaro para um encontro na segunda-feira não foi oficialmente retirado.

Se isso vier a acontecer "não é um drama", considerou Marcelo Rebelo de Sousa, que desvalorizou as consequências deste incidente nas relações bilaterais defendendo que são acima de tudo entre os dois povos.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, antes de embarcar num voo especial da TAP para o Rio de Janeiro para celebrar a travessia aérea do Atlântico Sul feita há cem anos por Gago Coutinho e Sacadura Cabral.

O convite de Bolsonaro para um encontro seguido de almoço no Palácio Itamaraty, em Brasília, na segunda-feira, surgiu depois de já ter marcada esta deslocação ao Brasil, com passagens pelo Rio e por São Paulo, referiu o Presidente português.

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou hoje à CNN Brasil que decidiu cancelar o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa em Brasília.

"Resolvi cancelar o almoço que ele teria comigo, bem como toda a programação", afirmou Bolsonaro à CNN Brasil, justificando esta decisão com o facto de Marcelo Rebelo de Sousa se ir encontrar com o antigo Presidente brasileiro Lula da Silva em São Paulo no domingo.

