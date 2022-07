Ucrânia. Mísseis russos fazem 17 mortos em Odessa

De acordo com os Serviços de emergência da Ucrânia, 14 pessoas morreram no ataque ao prédio de nove andares e três pessoas morreram no ataque ao centro recreativo.

"Um avião estratégico realizou um ataque com mísseis na região de Odessa, a partir do mar Negro", na noite de quinta-feira, disse Serguei Bratchuk.

Pelo menos 17 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas (incluindo três crianças) num ataque com mísseis a 80 quilómetros de Odessa, anunciou o porta-voz da administração da região do sul da Ucrânia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, reitera o pedido de mais armas. Na sua habitual comunicação noturna refere que a “superioridade do armamento dos ocupantes ainda é muito sentida”, acrescentando que as tropas russas “já retiraram tudo das suas reservas para atingir as regiões de Lugansk e Donetsk”, ao mesmo tempo que reconhece ser ainda “difícil” e “extremamente complicada”, a situação no Donbass.



Na mesma mensagem assinala como uma vitória a saída das tropas russas da Ilha da Serpente, enquanto Moscovo fala num “gesto de boa vontade”, para permitir facilitar a exportação de cereais.

“Sem sombra de dúvida, a palavra do dia é serpente. Talvez só tenha havido tanta discussão sobre a serpente no dia em que o navio russo chegou lá. Depois, o navio saiu para sempre. Agora a ilha é livre outra vez”, afirma o Presidente ucraniano que entende tratar-se de “um ponto estratégico que muda significativamente a situação no Mar Negro”.

Volodymyr Zelenskiy confirmou ainda que a Ucrânia já começou a exportar eletricidade para a União Europeia. Mais uma medida para tentar diminuir a dependência energética de Moscovo.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro e a ofensiva militar já matou mais de quatro mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.