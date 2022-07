Putin tem cabecinha com “baratinhas” e quer acabar com a Ucrânia

Quem costumava ver televisão russa, na sua maioria esmagadora, deixou de ter “miolos na cabeça”. Dou o exemplo de uma das minhas colegas com quem trabalhei há quatro anos durante a visita de um presidente lusófono. Ela parecia normal, no entanto, dá-se o início da guerra e ela escreveu coisas completamente incompreensíveis.

Sim, as palavras são boas, bonitas, mas interessam as ações. Portanto, eu acho que esse nível de ajuda é muito, muito lento, em comparação com as necessidades.

No Ocidente, há muitos especialistas que consideram que a Rússia pode dar-se por satisfeita se ocupar o Donbass e depois iniciar negociações com vista a uma eventual paz. Acredita que a Rússia fica por aí ou quer ir mais longe?

Com todo o mal que tem, [Vladimir Putin] é uma pessoa que tem na cabecinha tantas “baratinhas”, como se costuma dizer em russo, que é difícil prever, mas a ideia principal dele é acabar com a Ucrânia.

Em conversa com os comentadores residentes do Visto de Fora, Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez , o correspondente fala sobre a situação que se vive na Ucrânia e as perspetivas que se colocam face à guerra conduzida por Vladimir Putin.

Há algumas companhias aéreas que ainda funcionam para a Turquia, Sérvia… no meu caso, fui de comboio até à fronteira com a Letónia, comboio e autocarro. Depois passei justificando a minha saída.

Sim… senão, é multas, prisões… chegou-se ao ponto de, uma semana antes da minha partida, uma menina apareceu no centro de Moscovo levantando os braços, supostamente tendo um slogan qualquer e a polícia prendeu-a. Foi escrito que levantou os braços e mostrou um slogan virtual com palavras antigovernamentais.

No Ocidente, existe hoje em dia o “politicamente correto” que diz que, neste momento, Putin é o mauzinho, mas o povo russo não o apoia. E o Instituto Levada, que é um dos raros Institutos mais “independentes” na Rússia, mostra que todos os estudos que fizeram indicam que a maioria do povo russo apoia Vladimir Putin. Você sentiu claramente na Rússia este apoio?

A maioria acredita. Dou o exemplo daquela senhora que acabou por dizer que tudo o que faz o Putin é muito certo e quando ele diz que quer vir para Portugal, ela questiona: “Não, como é possível ir para junto daquela gente ignorante e agressiva?” Não, os portugueses não são mais ignorantes do que os russos, do que os ucranianos. E são menos agressivos.

Supostamente não gosta deles, mas as famílias antes viviam lá e muitas famílias dos oligarcas russos continuam a viver no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos.

Sim, de certo modo. A ideologia de Putin praticamente não existe, ele tem algumas ideias. Ele é muito influenciado por este grupo de "chauvinistas" russos mais radicais, mas, no fim de contas, a única coisa que ele quer é partilhar o mundo com os norte-americanos.

Relativamente à China, há o perigo de Putin se aproximar demais de Pequim. Isto pode ser possível? Como vê esta amizade?

Eu acho que, do ponto de vista da China, a Rússia é tão insignificante para os chineses que eles não precisam da Rússia, porque eles já possuem a maior parte da Sibéria.

Mas precisam que a Rússia não perca a face na Ucrânia porque, em função da questão de Taiwan, a China não quer que a Ucrânia venha a vencer...

Putin, que supostamente começou a guerra lutando contra o nazismo não sei onde na Ucrânia, no fim de contas está a bombardear as cidades que predominantemente estão habitadas pela população tipicamente russa, onde se fala russo e, agora, muita gente minha conhecida na Ucrânia que antigamente falava russo, passou a falar ucraniano. Até tiram os nomes de Leon Tolstoi… Agora ninguém quer andar pelas ruas com nomes russos.

Como é que vê o papel do papel do Presidente ucraniano? Ele terá sido excessivamente otimista ou até ingénuo no relacionamento com a Rússia no período que antecedeu a invasão?

Eu contribuí de certo modo para a vitória dele, pois desejei-lhe sorte pessoalmente, esperando no elevador. Foi em setembro 2018, estive com a minha irmã a mostrar-lhe a capital ucraniana e acabamos por viver no mesmo edifício onde está a sede da companhia de Zelensky. Nessa altura, ele era ator. E desejei-lhe boa sorte. Inicialmente, ele foi muito inexperiente, não criou uma equipa, mas progrediu, até ao ponto de ser agora um dos ucranianos mais.

Os ucranianos estão unidos em seu torno?

Bem ou mal, ele está a fazer muito mais do que era possível esperar-se dele.

Como é que imagina que esta guerra vai acabar?

Quando não se sabe. Eu queria que tudo voltasse no que respeita às fronteiras. Até 2014 e isso seria normal. Porque é preciso respeitar os acordos internacionais. Sem isso a humanidade não poderá viver. E espero que a Rússia também se transforme num país democrático, porque o povo russo também merece uma vida normal.