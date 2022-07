Ministro do Ambiente: “Combate à pobreza e às desigualdades também se faz pelo acesso à água”

O combate à pobreza e às desigualdades faz-se através da forma como as populações podem aceder à água, declarou o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, na cerimónia de encerramento da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, em Lisboa.



O discurso do ministro do Ambiente teve a água como ponto central. Duarte Cordeiro assinalou que os oceanos são parte integrante do ciclo hidrológico e que “a sua saúde depende da forma como se gerem as águas interiores e costeiras, e os ecossistemas associados, assim como os serviços de abastecimento”.

Por isso, na opinião do ministro, “se queremos o oceano saudável devemos colmatar os problemas de acesso a água potável segura”.

“Sem água e saneamentos seguros não conseguimos reduzir a poluição marinha resultante das águas residuais e pluviais não tratadas”, acrescentou.