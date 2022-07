"Marcelo não vai ao Brasil como sócio do Braga", realça Martins da Cruz

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, António Martins da Cruz, realça que Marcelo Rebelo de Sousa não vai ao Brasil "como sócio do Sporting de Braga", mas sim como chefe de Estado, e considera que a visita foi "mal preparada".

Em causa está uma polémica em que Jair Bolsonaro admite cancelar o encontro previsto com o Presidente da República. O chefe de Estado português parte esta sexta-feira para o Brasil, para uma visita com passagens pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, em que tem previstos encontros com Lula, Temer e Bolsonaro.

De acordo com o portal R7, da rede Record, o presidente brasileiro ficou irritado com a decisão de Marcelo se encontrar com Lula da Silva, antigo Presidente, e de novo candidato às eleições deste ano e pode faltar à receção prevista para domingo que inclui um almoço, no palácio Itamaraty, em Brasília.

À Renascença, Martins da Cruz recorda que não é a primeira vez que Marcelo tem estas reuniões quando visita o Brasil, mas refere que, desta vez, "há uma campanha eleitoral" a decorrer no Brasil.

"Um Presidente da República não se pode sujeitar a isto. Ainda por cima no ano em que se comemoram os 200 anos da independência do Brasil", aponta.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros explica, ainda, que o protocolo brasileiro "é muito rigoroso" e que o chefe de Estado português não pode arriscar "estas incertezas".



No entanto, lembra que a polémica pode não ser mais do que rumores, já que nenhuma declaração oficial sobre o assunto foi, até agora, divulgada.