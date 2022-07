Bolsonaro cancela encontro com Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, confirmou hoje que cancelou o encontro agendado para segunda-feira em Brasília com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. .

"Resolvi cancelar o almoço que ele teria comigo, bem como toda a programação", afirmou Bolsonaro à CNN Brasil. .

Bolsonaro disse ainda que o cancelamento surge porque Marcelo Rebelo de Sousa "teria uma reunião com o Lula [da Silva]", na residência oficial do Cônsul-Geral de São Paulo, no domingo de manhã. .